கனடா, அமெரிக்காவில் வீசும் வெப்ப அலை வெறும் ட்ரைலர்தானாம்..மெயின் பிக்சரே இனிதான் இருக்காம்

Washington

oi-Jeyalakshmi C

வாஷிங்டன்: கனடா மற்றும் அமெரிக்காவில் வரலாறு காணாத வெப்பநிலையால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை முற்றிலும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. சுட்டெரிக்கும் சூரியனால் தார் சாலைகள் உருகி வருகின்றன. தாறுமாறாக வீசும் வெப்ப அலையால் மேற்கு அமெரிக்கா மற்றும் கனடாவில் நூற்றுக்கணக்கானோர் பலியாகி உள்ளனர். இந்த வெப்ப அலை வெறும் ஆரம்பம்தான் என்றும் ஜூலை மாதத்தில்தான் வெப்ப அலையின் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும் என அந்நாடுகளின் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

கனடாவில் வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்துள்ளது. இதனால் கடும் அனல் காற்று வீசி வருகிறது. இங்குள்ள பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் கடந்த வாரம், 45 டிகிரி செல்சியசாக பதிவான வெப்பநிலை, தற்போது, 49.5 டிகிரி செல்சியசாக பதிவாகியுள்ளது. வான்கூவர் நகரில் மட்டும் அனல் காற்றுக்கு 134 பேர் பலியாகியுள்ளனர். பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில், கடந்த 26ஆம் தேதி முதல் 30ஆம் தேதிக்குள் அனல் காற்று மற்றும் வெப்பத்துக்கு 486 பேர் பலியாகியுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

கடும் வெப்பம், அனல் காற்றால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டு உள்ள கனடாவின் பிரிட்டீஷ் கொலம்பியா மாகாணம், காட்டுத்தீயாலும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. கடும் வெப்பம் காரணமாக, மேற்கு கனடாவில் உள்ள வனப்பகுதியில் தீப்பிடித்துள்ளது. தீ வேகமாக பரவி வருவதையடுத்து, வனப்பகுதியை ஒட்டியுள்ள பிரிட்டீஷ் கொலம்பியா மாகாணத்தின் கிராமங்களைச் சேர்ந்த மக்கள், பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு செல்லும்படி அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

English summary

A historic heatwave in United States Northwest and the western Canada has led to hundreds of deaths over the past week. More than 200 people have been killed in a series of heat waves in the western United States and Canada. The government has set up temporary fountains and snowstorms to cool people along the streets.