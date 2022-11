வேற லெவல்.. இறந்த வேட்பாளர் சின்னத்தை தேடி பிடித்து ஜெயிக்க வைத்த மக்கள்! திரும்பி பார்த்த அமெரிக்கா

Washington

வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவில் இப்போது நடந்துள்ள மிட்-டேர்ம் தேர்தல் முடிவில் ஒரு வினோதமான நிகழ்வு நடந்துள்ளது.

அமெரிக்காவில் இப்போது ஜனநாயக கட்சியைச் சேர்ந்த ஜோ பைடன் அதிபராக உள்ளார். அங்குக் கடந்த 2019 இறுதியில் நடந்த அதிபர் தேர்தலில் ஜோ பைடன் வென்றார்.

அமெரிக்காவில் 4 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை தான் அதிபர் தேர்தல் நடைபெறும் என்றாலும் கூட, அதிபர் தேர்தல் நடந்து இரு ஆண்டுகள் கழித்து மிட்-டேர்ம் தேர்தல் நடைபெறும்.

English summary

US politican who died of cancer last month was re-elected: US midterm election US politican won even after his death.