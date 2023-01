உண்மைதாங்க! இதயமும் இல்லை! இதய துடிப்பும் இல்லை.. ஆனாலும் சகஜமாக உயிர்வாழ்ந்த நபர்.. எப்படி தெரியுமா

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: இதயம் துடிப்பது நின்றுவிட்டால்.. உயிரிழந்துவிடுவார்கள் என்பதே உலக நிதி.. ஆனால், அமெரிக்க ஆய்வாளர்கள் இதயமே துடிக்கவில்லை என்றாலும் மனிதர்களை உயிருடன் வைக்கும் ஒரு கருவியை வடிவமைத்துள்ளனர்.

உலகெங்கும் மருத்துவ உலகில் தொடர் ஆய்வுகளால், பல புதிய புதிய கண்டுபிடிப்புகள் நடந்து வருகின்றன. இவை விலை மதிப்பற்ற மனித உயிர்களைக் காப்பாற்றவே உதவுகிறது.

மருத்துவ உலகில் ஏற்படும் இந்த வளர்ச்சி காரணமாகவே மனிதர்களின் சராசரி ஆயுள்காலம் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. இதனிடையே ஆய்வாளர்கள் சிலர் உருவாக்கியுள்ள கருவி அனைவரையுமே வியக்க வைத்துள்ளது.

Continuous flow will help humans to live without heart: Possible to live without heart even if it is removed.