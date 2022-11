ஒரே ட்வீட்டில் ஊழியரை வீட்டுக்கு அனுப்பிய எலான் மஸ்க்! "என்கிட்டயே கேள்வி கேட்கிறயா!" அடாவடி சம்பவம்

Washington

வாஷிங்டன்: ட்விட்டர் புதிய உரிமையாளர் எலான் மஸ்க் இப்போது எடுத்துள்ள ஒரு அடாவடி முடிவு இணையத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

ட்விட்டர் நிறுவனத்தை வாங்கியதில் இருந்தே எலான் மஸ்க் தொடர்ந்து அதிரடி நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. முதல் நாளே அவர் டாப் அதிகாரிகளை அதிரடியாக நீக்கினார்.

அடுத்தகட்டமாக சுமார் 7000 ஊழியர்களைக் கொண்ட ட்விட்டரில் அதிரடி பணி நீக்கத்தைக் கொண்டு வந்தார். இதில் சுமார் 3000 பேர் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டதாகத் தகவல் வெளியானது.

Twitter’s new chief Elon Musk fired one of his veteran engineers for questioning him: Musk on Twitter: Elon Musk is behaving rude to his emplyoees in twitter.