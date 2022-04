நீடிக்கும் போர்... ஜோ பிடன் உக்ரைன் செல்லும் திட்டமில்லை - கைவிரித்த வெள்ளை மாளிகை

Washington

oi-Jeyalakshmi C

வாஷிங்டன்: ஜோ பிடன் உக்ரைன் செல்லும் எந்த திட்டமும் இல்லை என்று அமெரிக்க அதிபரின் வெள்ளை மாளிகை செய்தித்துறை செயலாளர் ஜென் சாகி தெரிவித்துள்ளார். ரஷ்யாவிற்கு எதிரான போரில் அமெரிக்காவின் ஆதரவை வெளிப்படையாக தெரிவிக்கும் வகையில், அந்நாட்டு அதிபர் ஜோ பைடன் உக்ரைனுக்கு வரவேண்டும் என்று அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி வேண்டுகோள் விடுத்திருந்தார்.

உக்ரைன் மீது கடந்த பிப்ரவரி 24ஆம் தேதி ரஷ்யா தாக்குதலை தொடங்கியது. உக்ரைன் மீதான போரை உடனடியாக நிறுத்துமாறு பல்வேறு நாடுகள் கோரிக்கை வைத்துவரும் நிலையிலும், ரஷ்யா அதைப் பொருட்படுத்தாமல் உக்ரைனில் தொடர் தாக்குதலை நடத்திவருகிறது.

ரஷ்யாவுக்கு எதிராக அமெரிக்கா உட்பட பல்வேறு உலக நாடுகள் பொருளாதாரத் தடைகளை விதித்து வருகின்றன. கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு, உக்ரைனின் மரியுபோலைக் கைப்பற்றியதாகவும், ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட உக்ரைன் கடற்படையினர் சரணடைந்ததாகவும் ரஷ்யா கூறியது.

English summary

White House Press Secretary has said that Joe Biden has no plans to visit Ukraine. President Zelensky called on President Joe Biden to come to Ukraine to openly express US support for the war against Russia.