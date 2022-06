கடற்கரை பங்களாவில் திடீரென பறந்த விமானம்.. பதறியடித்து ஓடிய அதிபர் பிடன்.. பரபரப்பு! என்னாச்சு?

Washington

oi-Nantha Kumar R

வாஷிங்டன்: உக்ரைன் போருக்கு மத்தியில் அமெரிக்க அதிபர் ஜோபைடன் தனது மனைவி ஜில் பைடனுடன் கடற்கரை பங்களாவில் ஓய்வெடுத்தபோது அதன்மீது தடையை மீறி விமானம் பறந்தது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இதையடுத்து விமானம் இடைமறிக்கப்பட்டு விமானியிடம் தீவிர விசாரணை நடத்தப்பட்டு வரும் நிலையில் இதுபற்றி வெள்ளை மாளிகை விளக்கம் அளித்துள்ளது.

அமெரிக்க அதிபர் ஜோபைடன். இவரது மனைவி ஜில் பைடன். ஜோபைடன் அவ்வப்போது வார இறுதி நாட்களில் குடும்பத்துடன் நேரத்தை செலவிடுவதை வாடிக்கையாக வைத்துள்ளார்.

அதன்படி ஜோபைடன் மத்திய அட்லாண்டிக் கடற்கரையையொட்டிய டீலவார் பகுதியில் உள்ள சொகுசு பங்களாவில் தங்க முடிவு செய்தார். இதையடுத்து அங்கு பாதுகாப்புகள் பலப்படுத்தப்பட்டன.

English summary

Amid of Ukraine war US President Joe Biden was resting in a beach bungalow with his wife, Jill Biden, when a plane flew over it, causing a stir. The White House has said the plane was intercepted and the pilot is being investigated.