அடேங்கப்பா! இவ்வளவு நீள ரயிலா.. "100 பெட்டிகள், 2 கி.மீ நீளம்" பிரமித்து போன பயணிகள்! எங்கு தெரியுமா

வாஷிங்டன்: சுவிட்சர்லாந்து நாட்டில் 100 பெட்டிகளுடன் சுமார் 1.9 கிலோ மீட்டர் நீளம் கொண்ட உலகின் மிக நீளமான பயணிகள் ரயிலை இயக்கி அந்நாட்டு ரயில்வே சாதித்துள்ளது. இந்த ரயில் மலைப்பகுதியில் செல்வது பார்ப்பவர்களை மெய்சிலிர்க்க வைக்கிறது.

இந்தியாவில் ஓடும் ரயில்கள் எல்லாம் சராசரியாக 650 மீட்டர் நீளம் உள்ளது.

இந்த ரயில்களையே வியப்போடும் ரயில் பயணத்தின் துவக்க காலங்களில் பலரும் வியந்து பார்ப்பது உண்டு.

Switzerland's railways has achieved the feat of running the world's longest passenger train with a length of 1.9 km with 100 coaches. The train's journey through the hills is mesmerizing to the onlookers.