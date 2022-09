21 நூற்றாண்டில் இது நடக்கலாமா.. உலகில் 4 நொடிகளுக்கு ஒரு பட்டினிச்சாவு.. வெளியான பகீர் அறிக்கை

Washington

வாஷிங்டன்: உலகில் 4 நொடிகளுக்கு ஒரு பட்டினிச்சாவு நிகழ்வதாகவும், ஒரு நாளைக்கு 19,700 பேர் பட்டினியால் பலியாவதாகவும் 200-க்கும் மேலான தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் நடத்திய ஆய்வில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

உலகம் விஞ்ஞானத்தில் எவ்வளவோ முன்னேறிவிட்டது. பூமியில் இருந்தபடி வேற்று கிரகத்தை ஆய்வு செய்யும் அளவுக்கு மனித சமூகம் வளர்ந்துவிட்டது.

கற்பனையில் கூட நினைத்து பார்க்காத அளவுக்கு விஞ்ஞானமும் அதை சார்ந்த பொருளாதாரமும் ராக்கெட் வேகத்தில் பறந்து கொண்டிருக்கிறது.

