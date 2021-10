எவ்வளவு கம்பி கட்டுன கதை .. அடப்பாவிகளா.. கொரோனா குறித்து அமெரிக்க புலனாய்வு அமைப்புகள் சொன்ன உண்மை

Washington

oi-Velmurugan P

வாஷிங்டன் : கொரோனாவின் தோற்றத்தை ஒருபோதும் அடையாளம் காண முடியாது என்று அமெரிக்க புலனாய்வு அமைப்புகள் கூறியுள்ளன. கொரோனா வைரஸ் விலங்குகளிடமிருந்து மனிதனுக்கு பரவியதா அல்லது ஆய்வகத்திலிருந்து கசிந்ததா என்பது பற்றிய விரிவான ஆய்வை நடத்தி அவர்கள் ஒரு மதிப்பாய்வை வெளியிட்டிருக்கிறார்கள்.

கடந்த இரண்டு வருடத்தில் பல லட்சம் பேரை கொன்றுவிட்ட கொரோனா வைரஸ் எப்படி முதலில் மனிதர்களை பாதித்தது என்பதற்கான தகவல்கள் உலகத்திடம் இல்லை. இயற்கையான தோற்றமா அல்லது ஆய்வக கசிவு காரணமா என்பது குறித்து ஒரு முடிவுக்கு வர இயலவில்லை என்று அமெரிக்க புலனாய்வு அமைப்புகள் கூறியுள்ளன.

இயற்கையான தோற்றமாகவோ அல்லது ஆய்வக கசிவு காரணமாகவோ இருக்கலாம் என்றும் இரண்டுமே நம்பத்தகுந்த கருத்துக்களாக உள்ளதாகவும் அமெரிக்க தேசிய புலனாய்வு இயக்குனரின் அலுவலகம் (ODNI) அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது. அதேநேரம் மேற்கண்ட இரண்டில் எது அதிக சாத்தியம் அல்லது ஏதேனும் உறுதியான மதிப்பீடு செய்ய முடியுமா என்பதில் ஆய்வாளர்கள் உடன்படவில்லை என்றும் கூறியுள்ளது.

