'இந்த நாள் அமெரிக்காவிற்கு சிறந்த நாள்'.. முககவசத்தை மகிழ்ச்சியுடன் கழற்றி போட்ட அதிபர் பைடன்!

Washington

oi-Velmurugan P

வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவில் தடுப்பூசி செலுத்தி கொண்ட மக்களுக்கு உள் மற்றும் வெளி இடங்களுக்கு செல்லும் போது முகக்கவசம் தேவையில்லை என அந்நாட்டு அதிகாரிகள் அறிவித்துள்ளனர்.

உலகளவில் கொரோனா தொற்றால் அதிகம் பேர் பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளின் பட்டியலில் அமெரிக்கா முதலிடத்தில் இருக்கிறது. அங்கு கொரோனா தொற்றால் ஐந்து லட்சத்துக்கும் அதிகமானோர் உயிரிழந்தனர். தற்போது தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டதன் காரணமாக அங்கு கொரோனா பாதிப்பு குறைந்து இயல்பு நிலை வேகமாக திரும்பி வருகிறது.

இதையடுத்து தொற்றுநோய்க்கு முந்தைய வாழ்க்கைக்கு திரும்புவதற்கான ஒரு முக்கிய படியாக, அமெரிக்கா நோய் கட்டுப்பாடு மற்றும் தடுப்பு மையம், நேற்று (வியாழக்கிழமை) முழு தவணை தடுப்பூசி போடப்பட்டவர்களுக்கு முககவசம் அணிவதில் இருந்து விலக்கு அளித்து புதிய வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டுள்ளது.

English summary

'Today is a great day for America,' President Joe Biden said during a Rose Garden address heralding the new guidance, an event where he and his staff went without masks