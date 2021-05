ஒரு நாட்டின் தலைவனுக்கு இதைவிட வேறென்ன சந்தோஷம் வேண்டும்.. மகிழச்சியில் அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன்

Washington

oi-Velmurugan P

வாஷிங்டன்: உலகப்போர்களில் கூட இப்படி ஒரு இக்கட்டான நிலையை அமெரிக்கா சந்தித்து இருக்குமா என்றால் நிச்சயம் இல்லை. உலகத்தையே ஒரு சில நாளில் அணுகுண்டுகளால் அழிக்கும் வல்லமை படைத்த அமெரிக்கா, கண்ணுக்கே தெரியாத ஒற்றை வைரஸ் கிருமியிடம் சிக்கி சீரழிந்தது.

சீனாவில் இருந்து பரவிய கொரோனா வைரஸ் அமெரிக்காவிற்கு பரவி, அது அந்நாட்டு மக்களில் இதுவரை ஐந்து லட்சம் பேரை கொன்றுள்ளது. கோடிக்கணக்கான மக்களை நோயாளிகளாக்கி நிலைகுலைய வைத்தது. இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த அமெரிக்கா, சீனா மீது தீராத கோபத்துடன், ஆவேசத்துடனும் இன்று வரை உள்ளது.

கொரோனா வைரஸ் சீனாவின் பயோ ஆயுதம் என்றும், அமெரிக்கர்களை கொல்ல செயற்கையாக உருவாக்கப்பட்டது என்றும் அமெரிக்காவில் புகார் எழுந்தது. ஆனால் இதை சீனா திட்டவட்டமாக மறுத்தது. உலக சுகாதார மையமும் இல்லை இல்லை இது இயற்கையான வைரஸ் என்று கூறி முற்றுப்புள்ளி வைத்தது.

“Today is a great day for America," President Joe Biden said during a Rose Garden address heralding the new guidance, an event where he and his staff went without masks.