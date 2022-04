ட்விட்டரில் அதிக ஃபாலோயர்கள் கொண்ட டாப் 10 பிரபலங்கள் யார் தெரியுமா? பிரதமர் மோடிக்கு இந்த இடமா..?

Washington

oi-Rajkumar R

வாஷிங்டன் : உலகளவில் ட்விட்டரில் அதிக அளவில் ஃபாலோயர்களைக் கொண்ட பட்டியலில் அமெரிக்க முன்னாள் அதிபர் பராக் ஒபாமா முதலிடத்தில் இருக்கும் நிலையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி 9வது இடத்தைப் பிடித்துள்ளார்.

ட்விட்டர், ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், வாட்ஸ் அப் ஆகிய சமூக வலைத்தளங்கள் இன்று நமது வாழ்வின் அங்கமாகவே மாறிவிட்டன. சமூக வலைத்தளங்களில் ஆக்டிவாக வலம் வருவது என்பது மிக முக்கியமாகவே உள்ளது.

சாதாரண அரட்டைகளுக்கு தொடங்கப்பட்ட ட்விட்டர் பல உலக நாடுகளின் தலைவர்கள் முதல் உள்ளூர் அதிகாரிகள் வரை தங்கள் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகளை வெளியிடும் அளவுக்கு தற்போது முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளதாக மாறிவிட்டது.

English summary

Former US President Barack Obama has topped the list of the most followed followers on Twitter worldwide, while Prime Minister Narendra Modi is ranked 9th.