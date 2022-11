'அநேகமாக அடுத்த வார இறுதியில்' ட்விட் பதிவில் ட்விஸ்ட் வைத்த எலான் மஸ்க்..எதை சொல்கிறார் தெரியுமா?

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: போலி அக்கவுண்டுகள் தாறுமாறாக உயர்ந்ததால் 8 டாலர் செலுத்தி புளு டிக் வசதியை பெறும் வசதியை ட்விட்டர் நிறுவனம் தற்காலிமாக நிறுத்தி வைத்தது. இந்த நிலையில், மீண்டும் ட்விட்டர் புளு சப்கிரிப்ஷன் எப்போது கொண்டு வரப்படும் என நெட்டிசன் எழுப்பிய கேள்விக்கு எலான் மஸ்க் பதிலளித்துள்ளார்

உலகின் பெரும் பணக்காரரும் டெஸ்லா, ஸ்பேஸ் எக்ஸ் உள்ளிட்ட நிறுவனங்களின் தலைவருமான எலான் மஸ்க் அண்மையில் முன்னணி சமூக ஊடக வலைத்தளமான ட்விட்டரை வாங்கினார்.

44 பில்லியன் டாலர் மதிப்பில் ட்விட்டரை வாங்கிய கையோடு பல்வேறு அதிரடி நடவடிக்கைகளை எலான் மஸ்க் எடுத்து வருகிறார்.

எலான் மஸ்கின் திமிர்.. 8 டாலர் போலி ப்ளூ டிக்கால்.. ஓவர் நைட்டில் 1.28 லட்சம் கோடியை இழந்த நிறுவனம்

English summary

Twitter has temporarily suspended the $8 Blue Tick option due to a spike in fake accounts. In this situation, Elon Musk has answered the question raised by the netizen that when Twitter blue subscription will be brought back.