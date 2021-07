முதல் ஸ்பேஸ் சுற்றுலா.. ஏவுதளத்திற்கு 'கூலாக' சைக்கிளில் வந்த ரிச்சர்ட் பிரான்சன்.. வைரல் வீடியோ

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவில் யூனிட்டி 22 விண்கலம் மூலம் விண்வெளிக்கு புறப்படுவதற்கு முன், ஏவுதளத்திற்கு கூலாக சைக்கிளில் வந்த ரிச்சர்ட் பிரான்சனின் வீடியோ இப்போது இணையதளத்தில் வைரலாகியுள்ளது.

மனிதர்களை விண்வெளிக்குச் சுற்றுலா போல அனுப்பும் திட்டத்தை உலகிலுள்ள பல்வேறு தனியார் நிறுவனங்கள் முயன்று வருகிறது. அதில் முக்கியமான நிறுவனம் என்றால் அது விர்ஜின் கேலடிக்.

பிரிட்டன் கோடீஸ்வரர் ரிச்சர்ட் பிரான்சனுக்கு சொந்தமான விர்ஜின் கேலடிக் இதுவரை நடத்திய சோதனைகள் வெற்றிகரமாகவே இருந்துள்ளது.

விர்ஜின் கேலடிக்.. சாத்தியமாகும் விண்வெளி சுற்றுலா- வெற்றிகரமாக பயணத்தை தொடங்கிய யூனிட்டி22 விண்கலம்

It’s a beautiful day to go to space. We’ve arrived at @Spaceport_NM . Get ready to watch LIVE at 7:30 am PT | 10:30 am ET | 3:30 pm BST https://t.co/PcvGTmA661 #Unity22 pic.twitter.com/4KjGPpjz0M

English summary

Ahead of space travel Richard Branson arrives at the spaceport on his bicycle. Virgin Galactic passenger rocket plane and soar more than 50 miles (80 km) above the New Mexico desert in the vehicle's first fully crewed test flight to the edge of space.