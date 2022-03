"அணு ஆயுதங்கள்!" உக்ரைன் போர் தொடர்ந்தால்.. அது தான் புதினின் கடைசி ஆயுதம்! பென்டகன் தரும் வார்னிங்

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: உக்ரைன் போர் தீவிரமாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், ரஷ்யா அணு ஆயுதங்களைப் பயன்படுத்த வாய்ப்பு உள்ளதாக அமெரிக்காவின் பென்டகன் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

உக்ரைன் மீது ரஷ்யா கடந்த பிப். 24ஆம் தேதி முழு வீச்சில் போரைத் தொடங்கியது. சில நாட்களில் போர் முடிந்துவிடும் என்றே பலரும் நினைத்த நிலையில், இந்தப் போர் 4ஆவது வாரமாகத் தொடர்கிறது.

உக்ரைன் நாட்டில் இருக்கும் முக்கிய நகரங்களைக் குறி வைத்து ரஷ்ய ராணுவம் தனது தாக்குதலைத் தீவிரப்படுத்தி உள்ளது. இந்த போரால் இரு நாட்டு மக்கள் மட்டுமின்றி, பொதுமக்களும் கடுமையான இழப்புகள் சந்தித்து வருகின்றனர்.

