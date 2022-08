அமெரிக்காவில் மீண்டும் துப்பாக்கிச்சூடு.. 4 பேர் பலி.. தாக்குதல் நடத்திய நபரை தேடும் போலீஸ்!

Washington

வாஷ்ங்டன்: அமெரிக்காவின் ஓஹியோவில் மர்ம நபர் நடத்திய துப்பாக்கிச்சூட்டில் அப்பாவி மக்கள் 4 பேர் கொல்லப்பட்டனர். மேலும் பலர் படுகாயமடைந்து ஆஸ்பத்திரியில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

அமெரிக்காவில் தொடர்ந்து துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவங்கள் அரங்கேறிக்கொண்டு தான் இருக்கிறது. பொது இடங்கள், மக்கள் அதிகம் உள்ள இடங்களில் நடத்தப்படும் இத்தகைய கொடூர தாக்குதல்களால் அங்குள்ள மக்கள் மத்தியில் பெரிய அச்சம் ஏற்பட்டுள்ளது.

இதற்காக அமெரிக்க அரசு துப்பாக்கி கலாசாரத்தை ஒழிக்க பல்வேறு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வருகிறது. எனினும் இது போன்ற துப்பாக்கி சூடு சம்பவங்கள் மட்டும் குறைந்தபாடில்லை.

4 innocent people were killed in a shooting by a mysterious person in Ohio, USA. Many others are seriously injured and are undergoing treatment in the hospital.