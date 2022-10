'எம்மோ! என்னது இது கருப்பா'.. விமானத்தில் வழங்கப்பட்ட மீல்ஸில் பாம்பு தலை.. தலைசுற்றிப்போன பயணிகள்!

Washington

வாஷிங்டன்: துருக்கி தலைநகர் அன்காராவில் இருந்து ஜெர்மனியின் டஸ்சல்டோர்ப் நகருக்கு சென்ற விமானத்தில் வழங்கப்பட்ட உணவில் பாம்பு தலை கிடந்துள்ளது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது தொடர்பான புகைப்படம் தற்போது சமூக வலைத்தளத்தில் தீயாக பரவி வருகிறது.

உணவு பொருட்களில் கலப்படத்தை தாண்டி தற்போது சைவ உணவில் சிக்கன் துண்டுகள் கிடப்பது மற்றும் பேண்டேஜ்கள் கிடப்பது என அடிக்கடி புகார்கள் வெளியாகி சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி வருகின்றன.

அண்மையில் கூட ஒரு ஓட்டலில் பீட்ரூட் பொறியலில் எலியின் தலை கிடந்தது உணவு விரும்பிகள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

A snake's head was found in the food served on a flight from the Turkish capital Ankara to the German city of Dusseldorf. The photo related to this is now spreading wildly on social media.