விகார சிரிப்பு.. “பேய்”போல் தெரியும் சூரியன்! நாசா வெளியிட்ட படம் -விண்வெளியில் ஹாலோவீன் பண்டிகையா?

Washington

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

வாஷிங்டன்: நேற்று உலகம் முழுவதும் பேய் பண்டிகை என்று அழைக்கப்படும் ஹாலோவின் பண்டிகை கொண்டாடப்பட்ட நிலையில் அமெரிக்காவின் நாசா விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிலையம் தனது ஸ்டைலில் பேய்போல் தெரியும் சூரியனின் படத்தை வெளியிட்டு இருக்கிறது.

அமெரிக்காவை சேர்ந்த உலக புகழ்பெற்ற நாசா விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிலையம் விண்வெளியில் பல்வேறு அறிய கண்டுபிடிப்புகளை நிகழ்த்தி வருகிறது. நாசாவுக்கு கீழ் விண்வெளியின் ஒவ்வொன்றையும் ஆராய்ச்சி செய்ய பல்வேறு துணை நிறுவனங்கள் இயங்கி வருகின்றன.

அப்படிப்பட்ட ஒரு துணை நிறுவனம்தான் சோலா டைனமிக்ஸ் ஆய்வு நிறுவனம். அந்த நிறுவனம் சூரியனில் ஏற்படும் மாற்றங்கள், அதற்குள் புதைந்திருக்கும் அறிவியல் மர்மங்கள், அதன் தோற்றங்களை தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகிறது.

அடிக்கடி பூமிக்கு விசிட் அடிக்கும் ஏலியன்கள்? கண்காணிக்க தனி டீமை களமிறக்கிய நாசா! விலகுமா மர்மம்

English summary

As the festival of Haloween, known as the Ghost Festival, was celebrated yesterday, the United States' NASA Space Research Center has released a picture of the sun that looks like a ghost in its own style.