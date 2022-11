நேரலையில் பேசிய செய்தியாளரிடம் குட்டி சேட்டை செய்த யானைக்குட்டி.. ரசிக்க வைத்த வீடியோ

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: நேரலையில் செய்தி சேகரித்துக்கொண்டிருந்த செய்தியாளரிடம் 'தன்னையும் வீடியோ பதிவு செய்யுங்கள்' என்ற தொனியில் யானைக்குட்டி ஒன்று சேட்டை செய்யும் வீடியோ இணையத்தில் தீயாக பரவி வருகிறது.

வனவிலங்குகள் பற்றிய வீடியோவுக்கு இணையதளத்தில் எப்போதும் தனி வரவேற்பு உண்டு.

வனத்திற்குள் விலங்குகள் செய்யும் சேட்டைகள், உயிரியல் காப்பகத்தில் அதன் காப்பாளர்களிடம் வெளிக்காட்டும் அன்பு என விலங்குகளின் சேட்டைகளை நாள் முழுவதும் ரசித்துக் கொண்டு இருக்கலாம்.

English summary

A video of a baby elephant pranking a reporter who was gathering news live and asking him to videotape himself is going trend on the internet.