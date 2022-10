கல்யாண வீட்டில் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கேக் சாப்பிட்டது குத்தமா..ரூ333 பில் போட்ட மணமக்கள்..வாலிபர் அதிர்ச்சி

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: கல்யாண வீட்டில் போடப்பட்ட விருந்து சாப்பாட்டில் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கேக் வாங்கி சாப்பிட்டுவிட்டு சென்ற வாலிபருக்கு மறுநாள் வாட்ஸ்-அப்பில் மணமக்கள் 333 ரூபாய் பில் அனுப்பியுள்ளனர். இது தொடர்பான வாட்ஸ்-அப் மெசேஜ் தற்போது சமூக வலைத்தளத்தில் தீயாக பரவி வருகிறது.

திருமண நிகழ்ச்சிகளில் மணமக்களுக்கு அடுத்து அதிகம் பேசப்படுவது அங்கு வைக்கப்படும் விருந்து தான்.

சிக்கன், மட்டன் என வரவேற்பு நிகழ்ச்சிகளில் போடப்படும் உணவுகள் பல காலத்திற்கு பேர் சொல்லும் வகையில் இருக்க வேண்டும் என்று மண வீட்டார் சிறப்பு கவனம் செலுத்தி விருந்து வைப்பர்.

English summary

The bride and groom sent a bill of Rs 333 on WhatsApp the next day to a teenager who bought an extra cake at a wedding reception. A WhatsApp message related to this is currently going viral on social media.