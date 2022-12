கிறிஸ்துமஸ் கிரீட்டிங் கார்டு.. சர்ப்ரைஸ் கொடுக்க நினைத்து பல்ப் வாங்கிய நபர்..தவறுதலாக எக்ஸ்ரே படம்

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: கிறிஸ்துமஸ் கிரீட்டிங் கார்டுகளை தானே அச்சிட்டு நண்பர்களுக்கு அனுப்பி அசத்த முயன்ற அமெரிக்காவை சேர்ந்த டன் ஒயிட் என்பவர் தவறுதலாக தனது செல்போனில் வைத்திருந்த டெண்டல் எக்ஸ் ரே படத்தை அப்லோடு செய்து 90 கார்டுகளை பிரிண்ட் போட்டு இருக்கிறார். கவனக்குறைவால் நடந்த தவறு குறித்து தனது ட்விட்டரில் இந்த கார்டை புகைப்படம் எடுத்து பதிவிட்டுள்ளார்.

பண்டிகை காலங்கள், திருவிழாக்கள் வந்துவிட்டால் தெரிந்த நண்பர்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்து கொள்வது வழக்கம்.

முன்பெல்லாம் கிறிஸ்துமஸ், புத்தாண்டு போன்ற பண்டிகை கொண்டாட்டங்களின் போது தங்கள் நண்பர்கள், உறவினர்களுக்கு கிரீட்டிங்ஸ் கார்டு அனுப்பி வாழ்த்துக்களை பகிர்வது உண்டு. இந்த பழக்கம் எல்லாம் 90 கிட்ஸ்கள் சிறுவர்களாக இருந்த காலத்தோடு ஏறத்தாழ குறைந்துவிட்டது.

அண்ணாமலை சொல்வது எவ்வளவு பெரிய கேவலம் தெரியுமா? கடுகடுக்கும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட்!

English summary

Don White from America, who was trying to print Christmas greeting cards himself and send them to his friends, mistakenly uploaded a dental X-ray image on his cell phone and printed 90 cards. He took a photo of the card and posted it on his twitter about the careless mistake.