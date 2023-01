அமெரிக்காவை உலுக்கிய துப்பாக்கிச்சூடு..72 வயது முதியவர் அரங்கேற்றிய கொடூரம்..ஷாக் கொடுக்கும் பின்னணி

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவில் சீன புத்தாண்டு கொண்ட்டாட்டத்தின் போது நடத்தப்பட துப்பாக்கிச்சூட்டில் 10 பேர் கொல்லப்பட்டனர். இந்த துப்பாக்கிச்சூட்டை நடத்தியது 72-வயது முதியவர் என்றும் அவரும் தன்னைத்தானே சுட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டதாகவும் அமெரிக்க அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். மேலும் இந்த கொடூர சம்பவத்திற்கான பின்னணி காரணம் குறித்தும் விசாரித்து வருவதாக தெரிவித்துள்ளனர்.

உலக வல்லரசு நாடான அமெரிக்காவில் துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவங்கள் அடிக்கடி நடந்து அங்கு பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தி வருகிறது. அமெரிக்காவில் உள்ள கலிபோர்னியா மாகாணத்தின் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரம் அருகே உள்ள மாண்ட்ரே பார்க் என்ற இடம் உள்ளது.

இந்தப் பகுதியில் சனிக்கிழமை இரவு சீனவின் சந்திர புத்தாண்டு கொண்டாட்டம் களை கட்டியது. சீன வம்சாவளியை சேர்ந்த தொழில் அதிபருக்கு சொந்தமான ஓட்டலில் புத்தாண்டு கொண்ட்டாட்டத்தில் மக்கள் ஈடுபட்டு இருந்தனர்.

அரசியல் சாசன அதிகாரத்தை உச்சநீதிமன்றம் பறித்துக்கொண்டது.. மத்திய சட்ட அமைச்சர் புது குற்றச்சாட்டு

English summary

10 people were killed in a shooting during a Chinese New Year celebration in the United States. US officials said the shooter was a 72-year-old man who also shot himself. They also said that they are investigating the reason behind this horrible incident.