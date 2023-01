'ஓ' இதுதான் அதிர்ஷ்ட தேவதை கண் திறக்கிறதோ? 2 மாதங்களில் 2 முறை லாட்டரி பரிசு..16 கோடியை அள்ளிய பெண்

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: ஒருமுறை லாட்டரியில் பணம் அடிக்காதா என லாட்டரி பிரியர்கள் பலரும் ஏங்கிக் கொண்டு இருக்கையில், அமெரிக்காவை சேர்ந்த ஒரு பெண்ணுக்கு இரண்டு மாத இடைவெளியில் அடுத்தடுத்து இரண்டு முறை லாட்டரியில் பரிசு விழுந்துள்ளது. அதுவும் இந்திய மதிப்பில் ரூ.16 கோடி பரிசு அடித்துள்ளது. இந்த பணத்தைக் கொண்டு உணவகம் அமைக்கும் தனது கனவை நிறைவேற்ற போவதாக கூறி வருகிறார் அந்த அமெரிக்க பெண்.

கொடுக்கிற தெய்வம் கூரையை பிய்த்துக்கொண்டு கொடுக்கும் என்று சொல்வார்களே.. அது லாட்டரிச்சீட்டுக்களில் பரிசு அடிப்பவர்களுக்கு அப்படியே பொருந்தும் எனலாம்.

பெரிதாக சம்பாதிக்க முடியவில்லையே என்று அலட்டிக் கொள்பவர்களுக்கு புதையல் கிடைத்தது போல திடீரென பணம் கொட்டுவது எல்லாம் லாட்டரி சீட்டில் பணம் கிடத்தால் மட்டுமே சாத்தியப்படும்.

அடிச்சான் பாரு லக்கி பிரைஸ்..ஷார்ஜா லாட்டரியில் 67 கோடி அள்ளிய 27 வயது தமிழர்..பிறந்த நாள் பரிசு

English summary

While many lottery lovers are longing not to win money in the lottery once, a woman from the United States has won the lottery twice in a two-month span. That too has won a prize of Rs 16 crore in Indian currency.