பிளான் "எக்ஸ்"! இந்த முறை மிஸ் ஆகாது.. பக்காவாக மீண்டும் ட்விட்டர் பக்கம் திரும்பும் எலான் மஸ்க்

Washington

வாஷிங்டன்: யாரும் எதிர்பார்க்காத வகையில், திடீர் திருப்பமாக ட்விட்டர் தளத்தை மீண்டும் வாங்க உள்ளதாக எலான் மஸ்க் அறிவித்து உள்ளது முக்கியமானதாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

சர்வதேச அளவில் மிகவும் பிரபலமான சமூக வலைத்தளங்களில் முக்கியமானது ட்விட்டர். அனைத்து உலக பிரபலங்களும் முக்கிய அறிவிப்புகளை ட்விட்டர் மூலமே வெளியிடுகின்றனர்.

அனைத்தையும் வெறும் 140 எழுத்துகளில் சொல்ல வேண்டும் என்பதால் ட்விட்டர் சீக்கிரமே ஹிட் அடித்தது. இதனால் உலகில் அதிக ஆக்டிவ் பயனாளர்களைக் கொண்ட தளங்களில் ஒன்றாக ட்விட்டர் உள்ளது.

English summary

Elon musk says he is ready to buy twitter for his Plan X: Elon musk will start his own app after Twitter Deal.