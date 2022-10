"எச்சரிக்கை தேவை.!" இந்தியாவை குறிவைக்கும் பயங்கரவாதிகள்! அமெரிக்கா கொடுத்த பரபர வார்னிங்

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: இந்தியாவுக்குச் செல்லும் அமெரிக்கர்கள் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும் என்று அந்நாட்டு அரசு எச்சரிக்கை விடுத்து உள்ளது

இந்தியர்கள் அதிகம் செல்லும் நாடுகளில் ஒன்றாக அமெரிக்கா உள்ளது. படிப்பு, வேலைவாய்ப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் இந்தியர்கள் அமெரிக்காவுக்குச் சென்று வருகின்றனர்.

அதேபோல அமெரிக்காவில் இருந்தும் குறிப்பிட்ட அளவில் இந்தியாவுக்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் பயணிகள் வருகின்றன. இந்தச் சூழலில் அமெரிக்கா புதிய எச்சரிக்கை ஒன்றை விடுத்து உள்ளது.

English summary

US asked its citizens to have increased caution while travelling to India: Crime and terrorism are raising in India warns Jammu and Kashmir.