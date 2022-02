உலகம் முழுவதும் தீயாய் பரவும் கொரோனா: ஒரே நாளில் 28,22,180 பேர் பாதிப்பு - 26,79,130 பேர் மீண்டனர்

Washington

oi-Jeyalakshmi C

வாஷிங்டன்: கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பின் வேகம் உலகம் முழுவதும் மீண்டும் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளது. உலகம் முழுவதும் ஒரே நாளில் 28,22,180 பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 26,79,130 பேர் ஒரே நாளில் கொரோனாவில் இருந்து குணமடைந்துள்ளனர்.

கொரோனா வைரஸ் கடந்த 2 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக உலக மக்களை தன் பிடிக்குள் வைத்துள்ளது. பல கோடி டோஸ்கள் தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்ட பின்னரும் புது புது வேரியண்ட் வைரஸ்கள் உருவாகி மக்களை அச்சுறுத்தி வருகிறது. ஆல்பா, பீட்டா, காமா, டெல்டா, டெல்டா பிளஸ், ஓமிக்ரான் என பல வைரஸ்கள் மக்களை பாதித்துள்ளன.

ஓமிக்ரான் கொரோனா பரவத் தொடங்கியதற்குப் பின்னர் உலகெங்கும் கொரோனா தாக்கம் மீண்டும் அதிகரித்து வருகிறது. அமெரிக்கா, இந்தியா பிரான்ஸ், ஜெர்மனி, இத்தாலி போன்ற நாடுகளில் தினசரி கொரோனாவால் பாதிக்கப்படுவோரின் எண்ணிக்கை மீண்டும் லட்சத்தை தாண்டி பதிவாகி வருகிறது.

புதிது புதிதாக தோன்றும் ஓமிக்ரான் வேரியண்ட்கள்.. ஒரிஜினல் ஓமிக்ரானை விட வேகமாக பரவுகிறதாம்!

English summary

The pace of corona virus infection around the world has begun to increase again. Worldwide, 28,22,180 people were infected with corona in a single day. In the last 24 hours, 26,79,130 people have recovered from corona in a single day.