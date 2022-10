"முதலிரவு" 13 வயது சிறுவனுடன்.. டியூஷன் டீச்சரின் அக்கப்போர்.. எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்ன தெரியுமா?

News

அமிர்தசரஸ்: 13 வயது சிறுவனுடன் ஒரு டீச்சருக்கு முதலிரவு நடந்துள்ளது என்றால் உங்களால் நம்ப முடிகிறதா.. அதைவிட அதிர்ச்சியை தந்துவருகிறது இதற்காக சொல்லப்படும் காரணம்...!!

பஞ்சாப் மாநிலம் ஜலந்தர் மாவட்டம் பஸ்தி பாவா கெல் என்ற பகுதியை சேர்ந்தவர் அந்த டீச்சர்.. தன்னுடைய வீட்டிலேயே டியூஷனும் நடத்தி வருகிறார்.. நீண்ட காலமாகவே இவருக்கு கல்யாணம் ஆகாமல் இருந்துள்ளது..

இதற்காக இவர் வீட்டில் கல்யாணத்துக்கு பலவகைகளில் முயற்சி செய்திருக்கிறார்கள்.. ஆனால் எதுவுமே செட் ஆகவில்லை. அதனால் ஜோசியம் பார்த்திருக்கிறார்கள்.. அந்த ஜோசியத்தில் டீச்சருக்கு "மாங்கல்ய தோஷம்" இருப்பதாக சொல்லி இருக்கிறார்கள்..

Where is superstition going to lead people and Why did Tuition teacher marry 13 year old boy in punjab