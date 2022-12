ஆசையாக வாங்கிய ஐஸ்க்ரீம்.. வாய் அருகே சென்ற போது நெளிந்த புழுக்கள்.. ராணிப்பேட்டையில் 'பகீர்'

News

oi-Jackson Singh

ராணிப்பேட்டை: ராணிப்பேட்டையில் ஒரு பார்லரில் விற்கப்பட்ட ஐஸ்க்ரீமிலில் புழுக்கள் இருந்த சம்பவம் பொதுமக்கள் மத்தயில் அருவருப்பையும், அச்சத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

உணவு தரத்தை சரிபார்ப்பதற்காகவே தனியாக ஒரு துறை இருக்கும் போதிலும், இதுபோன்ற சம்பவங்கள் தொடர்வது அரசின் மீது மிகுந்த அதிருப்தியை ஏற்படுத்துவதாக பொதுமக்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

தமிழகத்தில் கடந்த சில வாரங்களாகவே ஓட்டலில் விற்கப்படும் உணவுப்பொருட்களில் பல்லி, எலி இருப்பது வாடிக்கையாகிவிட்ட நிலையில், தற்போது மீண்டும் இப்படியொரு சுகாதாரமற்ற நிகழ்வு நடைபெறுவது அனைவரையும் முகம் சுளிக்க வைத்துள்ளது.

English summary

An incident of worms in an ice cream sold at a parlor in Ranipet has created disgust and fear among the public. Food safety department filed case.