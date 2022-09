செவ்வாய்க்கிழமை இதை தானமாக கொடுங்கள்..உங்கள் வாழ்க்கையில் அதிசய மாற்றம் நிகழும்

Spirtuality

மதுரை: செவ்வாய்க்கிழமை மங்களகரமானது, சிறப்புக்குரியது. செவ்வாய்க்கு மங்களன், பூமிகாரகன் என்று பெயர் உண்டு. பெயரிலேயே மங்களம் இருப்பதால், அந்நாளில் தொடங்கும் செயல் சுபமாக நிறைவேறும். செவ்வாய்க்கிழமை ஒரு பொருளை தானமாக கொடுத்தால் செல்வ வளம் பெருகும் கடன் பிரச்சினை தீரும் என்று ஆன்மீகத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. அதே போல செவ்வாய்க்கிழமை சில பொருட்களை தானமாக கொடுக்கக் கூடாது என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது.

கடனில்லாத வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்றுதான் பலரும் விரும்புகின்றனர். அதே போல பதவியும் பட்டமும் கிடைக்க வேண்டும் சொந்த வீடு கட்டி வாழ்வாங்கு வாழ வேண்டும் என்றும் பலரும் ஆசைப்படுகின்றனர். தமிழ்க்கடவுளான முருகப் பெருமான் செவ்வாய்க்குரியவர். இவரை வணங்கி துவங்கும் செயல்கள் வெற்றியடையும் என்பது நம்பிக்கை.

செவ்வாயையும், முருகப்பெருமானையும், பூமாதேவியையும் வழிபட்டு செவ்வாயில் மங்கலப்பொருள் வாங்கினால் பன்மடங்கு பெருகுவதோடு, எல்லாச் சிறப்புகளும் நம்மைத் தேடி வரும். கடன் வாங்கியவர்கள் கடனைத் திருப்பித் தரும் போது செவ்வாய்க்கிழமை தந்தால் வெகு சீக்கிரமே கடன் அடையும். மீண்டும் கடன் வாங்கும் சூழ்நிலையும் ஏற்படாது. வீடு கட்டுவதற்கு செவ்வாயன்று பூமி பூஜை செய்வது நல்லது அதே போல செவ்வாய்க்கிழமை என்ன செய்யலாம் என்ன செய்யக்கூடாது என்றும் பார்க்கலாம்.

