இந்த பொருட்களை தானமாக கொடுங்கள்..உங்கள் கைராசிக்கு வீடு நிறைய ஐஸ்வர்யம் பெருகும்

சென்னை: இறைக்க இறைக்கத்தான் கிணற்றில் நீர் ஊரும் என்று பெரியவர்கள் சொல்வார்கள். நாம் கற்ற கல்வியை பிறருக்கு சொல்லிக்கொடுத்தால் நம்முடைய அறிவு விருத்தி அடையும் அதுபோல நாம் சில பொருட்களை தானமாக கொடுத்தால் நம்முடைய செல்வம் விருத்தி அடையும். தானம் கொடுப்பவர்களை இறைவனுக்கு மிகவும் பிடிக்குமாம் எனவேதான் தானம் செய்பவர்களின் வீட்டில் செல்வம் மேலும் மேலும் பெருகுகிறது.

பெண்கள் கையால் செய்யக்கூடிய காரியம் விருத்தி அடையும் என்பது நம்பிக்கை. இதனால் தான் எந்த ஒரு நல்ல காரியமாக இருந்தாலும் அதை வீட்டில் இருக்கும் பெண்கள் கையால் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லுவார்கள். பெண்கள் மகாலட்சுமியின் அம்சம் எனவேதான் வீட்டு பெண்களின் கைகளில் இருந்து தினம் ஒரு ரூபாயாவது ஆண்கள் வாங்கிக் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று சொல்வார்கள். அப்படி செய்வதன் மூலம் வருமானம் அதிகரிக்கும் என்றும் கூறுவார்கள்.

பெண்கள் தங்களின் கையால் சில பொருட்களை தானமாக கொடுத்தால் வீட்டில் ஐஸ்வர்யம் பெருகும். அப்படி எந்தெந்த பொருட்களை தானமாக தர வேண்டும் எப்படி தர வேண்டும் என்று இன்றைக்கு பார்க்கலாம்.

dhanam seivathu eppadi Dhanam seivathal palangal: (தானம் செய்வதால் கிடைக்கும் பலன்கள்)In Vedic astrology, donating according to the ruler of your sign brings wealth and money. Donation is the simplest way to make a connection with God.