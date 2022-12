அனுமன் ஜெயந்தி - நாமக்கல்லில் தயாராகும் ஒரு லட்சத்து எட்டு வடைகள்..என்னென்ன அபிஷேகங்கள்

Spirtuality

oi-Jeyalakshmi C

நாமக்கல்:

அனுமன் ஜெயந்தி முன்னிட்டு நாமக்கல் ஆஞ்சநேயர் கோயிலில் ஒரு லட்சத்து எட்டு வடைகள் தயாரிக்கும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. மார்கழி மாத அமாவாசை நாளில் ஆஞ்சநேயர் அவதரித்தார். அனுமன் ஜெயந்தியாக தென் இந்தியாவில் கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு டிசம்பர் 23ஆம் தேதியன்று அனுமன் ஜெயந்தி கொண்டாடப்படுகிறது.

நாமக்கல் கோட்டை சாலையில் அமைந்துள்ளது ஆஞ்சநேயர் திருக்கோவில் . மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற இக்கோவிலில் அனுமன் ஜெயந்தி விழா ஆண்டுதோறும் மிகக் கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

அனுமன் ஜெயந்தி விழா நாளன்று சுவாமிக்கு ஒரு லட்சத்து எட்டுவடைகள் கொண்ட மாலை சாத்தப்படும். அந்த வகையில் இந்தாண்டு வருகிற 23ஆம் தேதி அனுமன் ஜெயந்தி விழா நடைபெறுகிறது. இதையொட்டி அதிகாலை 5 மணிக்கு சுவாமிக்கு ஒரு லட்சத்து எட்டு வடைகள் கொண்ட மாலை சாத்தப்பட உள்ளது.

English summary

On the occasion of Hanuman Jayanti, the work of making one lakh and eight vadas in Namakkal Anjaneyar Temple is in full swing. Anjaneya incarnated on the new moon day of Margazhi month. Hanuman Jayanti is celebrated in South India. Hanuman Jayanti is celebrated on 23rd December this year.