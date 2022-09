“ஆன்மீகம், கலாச்சாரத்தை நீக்கிவிட்டால் நாம் வெறும் மந்தைக்கூட்டம்” - ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி பரபர பேச்சு!

Spirtuality

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : நம் நாட்டிலிருந்து ஆன்மீகம், கலாச்சாரத்தை நீக்கினால் நாமும் சாதாரண மந்தை கூட்டம் போல தான் இருப்போம் என தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னையில் தனியார் கல்லூரி பட்டமளிப்பு விழாவில் பங்கேற்றுப் பேசிய தமிழக ஆளுநர் ரவி, தற்போது இருக்கும் இந்தியா, 20 வருடங்களுக்கு முன்பு வேறு மாதிரி இருந்தது என்று தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், தொழில், சுகாதாரம், ராணுவம் என்று எல்லா வகையிலும் நமது நாடு மிகவும் முன்னேறி உள்ளது. இப்போது நமது நாட்டை பிற நாடுகள் குறைத்து எடைபோடுவது இல்லை என்றும் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி பேசியுள்ளார்.

English summary

If we remove spirituality and culture from our country, we will be like a common herd. Currently, our country is very advanced in all aspects like industry, health, military. : Tamil Nadu Governor RN Ravi