சூரசம்ஹாரத்திற்கு சிக்கலில் அன்னை பார்வதியிடம் வேல் வாங்கும் முருகன்..முகத்தில் பெருகிய வியர்வை

oi-Jeyalakshmi C

மயிலாடுதுறை: சிக்கலில் வேல் வாங்கி செந்தூரில் சம்ஹாரம் என்பது பழமொழி. கந்த சஷ்டியின் ஐந்தாம் நாள் விழாவன்று, வேல் வாங்கும் உற்சவம் சிக்கல் சிங்காரவேலர் ஆலயத்தில் இன்று நடைபெறுகிறது. அப்போது முருகனுக்கு முகமெங்கும் முத்து முத்தாக வியர்வைத் துளிகள் தோன்றும் அதிசயத்தை காணலாம்.

அழகன் முருகனுக்கு வியர்வை வருமா? அதுவும் அன்னை பார்வதியிடம் வேல் வாங்கும் போது வியர்வை பெருகுவதை பார்த்திருக்கிறீர்களா? சிக்கல் சென்றால் வியர்வையோடு இருக்கும் முருகனை பார்க்கலாம். திருச்செந்தூரில் சூரபத்மனை சம்ஹாரம் செய்ய சிக்கலில் வேல் வாங்கும் வைபவம் நடைபெறுகிறது.

முருகனின் முகத்தில் வியர்வை துளிர்ப்பதற்கு காரணம் இல்லாமல் இல்லை. தீய சக்திகளை நான் வியர்வை துளிகளைப் போல துடைத்து எறிவேன் எனவே பக்தர்களே தீயவைகளைக் கண்டு அஞ்ச வேண்டாம் என்று உணர்த்தும் வகையிலேயே கந்த சஷ்டியின் ஐந்தாம் நாள் அன்னை பார்வதியிடம் வேல் வாங்கும் நிகழ்ச்சியின் போது சிக்கல் சிங்காரவேலருக்கு வியர்வை ஆறாக பெருகுகிறது.

English summary

Lord Murugan received the vel at sikkal from goddess parvathi. Vel receiving murugan today one will find muruga's face perspiring which is a miracle. Lord Murugan killed Surapadman in Tiruchendur the next day during skanda sashti.