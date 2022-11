தீப திருவிழா..திருவண்ணாமலையில் 5 அடுக்கு பாதுகாப்பு..2700 சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கம் - முழு விபரம்

Spirtuality

oi-Jeyalakshmi C

திருவண்ணாமலை: கார்த்திகை தீபத் திருவிழாவை முன்னிட்டு திருவண்ணாமலை நகரம் முழுவதும் 5 அடுக்கு பாதுகாப்பு பணியில் போலீசார் ஈடுபட்டுள்ளனர். வருகிற டிசம்பர் 6ஆம் தேதி மகா தீபத் திருவிழாவை முன்னிட்டு திருவண்ணாமலைக்கு உள்ளூர் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

சிவ பெருமானின் பஞ்ச பூத தலங்களில் நெருப்புத்தலமாக போற்றப்படுவது திருவண்ணாமலை. இங்கு கார்த்திகை தீபத் திருவிழா கடந்த நவம்பர் 27ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. டிசம்பர் 3ஆம் தேதி மகா தேரோட்டம் நடைபெற உள்ளது.

டிசம்பர் 6ஆம் தேதி மலை மீது மகா தீபம் ஏற்றப்பட உள்ளது. இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு எந்த வித கட்டுப்பாடுகளும் இன்றி தீபத்திருவிழா நடைபெறுவதால் பல லட்சம் பக்தர்கள் திருவண்ணாமலைக்கு வருவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தீபத் திருவிழாவை முன்னிட்டு அண்ணாமலையார் கோயில், நகர் பகுதியில் 11,000 போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட உள்ளனர்.

Ahead of the Karthika Deepa festival, the police have deployed 5 layers of security throughout the Tiruvannamalai city. A local holiday has been given to Thiruvannamalai on the occasion of Maha Deepa festival on 6th December.