சபரிமலையில் இளம்பெண்களுக்கு அனுமதி இல்லை..உத்தரவை வாபஸ் பெற்ற கேரளா அரசு

சென்னை: உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பின் படி அனைத்து பக்தர்களையும் சபரிமலைக்குள் அனுமதிக்க வேண்டும் என்ற தீர்ப்பை பின்பற்ற வேண்டும் என கேரள அரசு அறிக்கையில் குறிப்பிட்டிருந்தது. இந்த விவகாரம் தற்போது பரபரப்பை உண்டாக்கியுள்ளது. பழைய நடைமுறைப்படி சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலுக்குள் 10 வயதுக்குட்பட்ட சிறுமிகளும், 50 வயதுக்கு மேற்பட்ட பெண்களும் தான் அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். 10 முதல் 50 வயது வரையிலான பெண்கள் அனுமதிக்கப்படுவதில்லை என கேரளா அரசு அறிவித்துள்ளது.

இந்த பல ஆண்டுகால நடைமுறையை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. இந்த வழக்கு கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் 28ஆம் தேதி உச்சநீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தது.

English summary

The Kerala government had mentioned in the statement that it should follow the decision of the Supreme Court to allow all devotees to enter Sabarimala. This issue has created a stir now. According to the old practice, only girls below 10 years of age and women above 50 years of age are allowed inside the Sabarimala Ayyappan Temple. The Kerala government has announced that women between the ages of 10 and 50 are not allowed.