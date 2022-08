திங்கட்கிழமை இதை செய்யுங்கள்.. நினைத்த காரியம் நிறைவேறும்..வெற்றிகள் தேடி வரும்!

Spirtuality

சென்னை: காரிய வெற்றிக்காக காலம் காலமாக போரடி வருகின்றனர். நினைத்த காரியம் நிறைவேற கோவில் கோவிலாக சென்று வேண்டுதல் வைப்பார்கள். நினைத்தது நிறைவேறவும் காரிய வெற்றி உண்டாகவும் சில பரிகாரங்களை செய்ய வேண்டும். திங்கட்கிழமைகளில் அந்த பரிகாரத்தை செய்தால் நினைத்தது நிறைவேறும்.

திங்கட்கிழமை சிவன் வழிபாட்டுக்கு விசேஷமான நாள். இந்த நாள் சிவ பெருமானுக்கு மிகவும் உகந்த நாள் என்பது ஆன்மீக நம்பிக்கை. சிவனின் அருளைப் பெறுவதற்காக பலரும் திங்கட்கிழமை விரதம் கடைப்பிடிக்கின்றனர். சிவனின் அருளைப் பெற, திங்கட்கிழமைகளில் செய்யும் சில பர்காரங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றியை தேடித் தரும்

நீண்ட காலமாக நிறைவேறாத விருப்பங்களை நிறைவேற, திங்கட்கிழமை அன்று, 21 வில்வ இலைகள் மீது ஓம் நம சிவாய என்று எழுதுங்கள். அதன் பிறகு சிவலிங்கத்தின் மீது அர்ச்சனை செய்யுங்கள். உங்களுடைய தோஷங்கள் நீங்கும் என்பது நம்பிக்கை.

Ninaitha Kariyam Niraiverum Kariya vetri Tharum Parikaram: (நினைத்த காரியம் நிறைவேறும் காரிய வெற்றி தரும் பதிகாரம்)They have been fighting for success for a long time. They go from temple to temple and pray for the fulfillment of their dreams. Some remedies should be done to fulfill the thought and to be successful. If you do that remedy on Mondays, your wish will be fulfilled.