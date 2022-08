பாம்புகள் பழிவாங்குமா? கனவில் அடிக்கடி வந்தால் என்ன பலன் தெரியுமா?

Spirtuality

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: பாம்பு என்றால் படையும் நடுங்கும் என்பார்கள். பாம்பு அடிக்கடி கனவில் சிலரை தொல்லை படுத்தும். பாம்பை அடிக்கடி கனவில் கண்டால் நாகம்மன் கோவிலுக்கு சென்று வர வேண்டும் என்று பெரியவர்கள் கூறுவார்கள். குல தெய்வ வழிபாட்டில் குறை இருந்தாலும் பாம்பு கனவு வருமாம். பாம்பு கனவில் வந்து தரையில் மூன்று முறை கொத்தினால், ஒருவரைப் பீடித்திருந்த தோஷம், திருஷ்டி ஆகியவை விலகி ஐஸ்வர்யம் சேரும் என்பது நம்பிக்கை.

பாம்பு கடித்து பலர் உயிரிழந்துள்ளனர் என்பதால் பாம்பு மீதான பயணம் அதிகமாகவே உள்ளது. உத்தரபிரதேச மாநிலத்தில் அரவிந்த் மிஸ்ரா, கோவிந்த் மிஸ்ரா என்ற அண்ணன் தம்பிகள் பாம்பு கடித்து உயிரிழந்துள்ளனர். ஏதோ சாபம் காரணமாகவே பாம்பு கடித்து அவர்கள் உயிரிழந்து விட்டதாக கிராமத்தினர் கூறுகின்றனர். சிலருக்கு பாம்புகள் பழிவாங்கும் என்ற நம்பிக்கையும் உள்ளது. பாம்பு கடி மரணங்களில் பாதிக்கும் அதிகமானவை இந்தியாவில்தான் நிகழ்ந்துள்ளதாக புள்ளி விபரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

நாகம் வழிபாட்டுக்கு உரியதாக நம் நாட்டில் உள்ளது. சிவபெருமான் தனது கழுத்தில் நாகாபரணம் அணிந்துள்ளார். முருகன் தன்னிடம் நாகத்தை வைத்துள்ளார். அம்மன்கள் நாகத்தை தலையில் சூடியிருப்பார்கள். இந்திய மக்கள் காலம் காலமாக நாகங்களை வழிபடுகின்றனர். பெண்கள் அம்மன் ஆலயங்களுக்கு சென்று நாக வழிபாடு செய்து, புற்றுக்குப் பால் வார்த்து வருகின்றனர். சிலரது கனவில் பாம்புகள் அடிக்கடி தென்படும். பாம்புகள் அடிக்கடி கொத்தும். இதனால் ஏதேனும் கெடுதல் நடக்குமே என்று பலரும் பயப்படுவார்கள். நம்முடைய கனவில் அடிக்கடி பாம்பு வந்தால் என்ன பலன் கிடைக்கும் என்று பார்க்கலாம்.

English summary

Pambu kanavil vanthal palangal: ( பாம்பு கனவில் வந்தால் பலன்கள் என்ன)If a snake comes and bites us in a dream, our troubles will leave us. Especially those who are suffering from intractable debt problems will get a solution.