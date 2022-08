சாப்பிடும் போது இந்த தவறுகளைச் மறந்தும் செய்து விடாதீர்கள் - ஆன்மீக ரகசியங்கள்

Spirtuality

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: சாப்பிடும் சாப்பாட்டை பொறுமையாக மென்ற பின்பு தான் விழுங்க வேண்டும். நொறுங்கத்தின்றால் நூறு வயது வாழலாம் என்று நம்முடைய முன்னோர்கள் கூறி வைத்துள்ளனர். அவசர அவசரமாக உணவை விழுங்கினால் தேவையற்ற உடல்நல கோளாறுகள் ஏற்படும் என்று மருத்துவர்கள் கூறியுள்ளனர். நாம் சாப்பிடும் போது எத்தகைய முறைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று ஆன்மீகத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.

அனைவருக்கும் சாப்பாடு என்றால் மிக மிக பிடித்தமான ஒன்று. உணவே பிரதானம் என்று சொல்வார்கள். அப்படி சாப்பிடும் போது அந்த சாப்பாட்டிற்கு நாம் மரியாதை கொடுக்க வேண்டும்.

உணவுக்கு மரியாதை கொடுத்தால் தான் கண்டிப்பாக நாம் ஆரோக்கியமாக மற்றும் எந்த கஷ்டமும் இல்லாமல் வாழலாம். சாப்பாட்டிற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் சாப்பிடும்போது அன்னபூரணி தாயை வணங்கி விட்டு சாப்பிட வேண்டும்.

English summary

