திருவண்ணாமலை..பரணி தீபம், மகாதீபம் தரிசிக்க ஆன்லைன் டிக்கெட் நாளை முதல் பதிவு - ரயில்கள் விபரம்

Spirtuality

oi-Jeyalakshmi C

திருவண்ணாமலை: டிசம்பர் 6ஆம் தேதி பரணி தீபம், மகாதீபம் தரிசனம் செய்வதற்காக டிக்கெட்டுகள் பெற நாளை முதல் ஆன்லைனில் பதிவு செய்யலாம் என திருவண்ணாமலை மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.

பக்தர்கள் வசதிக்காக தீபத் திருவிழாவையொட்டி வரும் 5ம் தேதி முதல் 8ம் தேதி வரை திருவண்ணாமலைக்கு 24 சிறப்பு ரயில்கள் உட்பட 63 ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளன.

பஞ்சபூத ஸ்தலங்களில் அக்னி ஸ்தலமாக நினைத்தாலே முக்தி தரும் திருத் தலமாக விளங்கும் திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோவிலில் திருக்கார்த்திகை தீபத் திருவிழா கடந்த நவம்பர் 27 ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கி வெகு விமர்சையாக நடைபெற்று வருகிறது.

தீபத் திருவிழாவின் ஆறாம் நாளான நேற்று காலை 63நாயன்மார்களின் மாட வீதி உலா பவனி நடைபெற்றது. முன்னதாக விநாயகர், சந்திர சேகரர், 63 நாயன்மார்கள் ஆகியோர்களுக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடைபெற்றது.

சென்னையில் இருந்து சிறப்பு ரயில்கள்.. திருவண்ணாமலை தீபத்திருவிழாவை காண சூப்பர் ஏற்பாடு.. முழுவிபரம்

English summary

Tiruvannamalai district administration has announced that from tomorrow online registration can be done to get tickets for Barani Deepam and Maha deepam darshan on December 6. For the convenience of devotees, 63 trains, including 24 special trains, will be run to Tiruvannamalai from 5th to 8th on the occasion of Deepa festival.