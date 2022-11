திருவண்ணாமலை கார்த்திகை தீப விழா..25 லட்சம் பேர் பங்கேற்க வாய்ப்பு..மலையேற 2,500 பேருக்கு அனுமதி

Spirtuality

oi-Jeyalakshmi C

திருவண்ணாமலை: திருவண்ணாமலையில் கார்த்திகை தீபத்திருவிழா வரும் 27ம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்குகிறது. மகா தீப திருநாளில் 2500 பக்தர்களுக்கு மட்டுமே மலையேற அனுமதி அளிக்கப்படும் என்று மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சிவபெருமானில் பஞ்ச பூத தலங்களில் பக்தர்களால் நெருப்புத்தலமாக போற்றப்படுவது திருவண்ணாமலை. சிவபெருமான் மலை வடிவமாக காட்சி அளிப்பதாக ஐதீகம். இங்கு ஆண்டு தோறும் கார்த்திகை தீபத்திருவிழா 10 நாட்கள் சிறப்பாக கொண்டாடப்படுகிறது.

இந்த ஆண்டு கார்த்திகை மாத தீபத் திருவிழா திருவண்ணாமலை அருணாச்சலேஸ்வரர் ஆலயத்தில் வரும் 27ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்க உள்ளது. தொடர்ந்து 10 நாட்கள் நடைபெறும் விழாவின் நிறைவாக, டிசம்பர் 6ம் தேதி மகாதீப பெருவிழா நடைபெறும். மலை மீது மகா தீபம் ஏற்றுவதற்காக 200 கிலோ எடை கொண்ட 5 அடி உயரம் கொண்ட கொப்பரை பயன்படுத்தப்படும்.

English summary

Karthikai Deepam Festival in Tiruvannamalai begins on 27th November with flag hoisting. It has been announced by the district administration that only 2500 devotees will be allowed to climb the hill on the occasion of Maha Deepa.