சூரியனை தினமும் இப்படி வணங்குங்கள்..நீங்களே எதிர்பார்க்காத வளர்ச்சி வீடு தேடி வரும்

சென்னை: சூரிய கதிர்கள் நம்மேல் பட்டால் லட்சுமி அருள் கிட்டும். காலையில் உதிக்கும் அருணோதயம் இளஞ்சூரிய கதிர்கள் நம் இரு கை உள்ளங்கையில் படவேண்டும். சூரியனை பார்த்து இரு உள்ளங்கைகளையும் சிறிது நேரம் காண்பித்து அந்த கைகளை தலைமேல் ஒரு நிமிடம் வைத்துக் கொள்ளவும் இதுபோல் மூன்று முறை செய்ய வேண்டும்.

சூரியனை முழுமுதற்கடவுளாகப் போற்றி வணங்கும் வழக்கம் பண்டைய காலம் தொட்டே இருந்துவருகிறது. சூரிய கதிர்கள் நம்மேல் பட்டால் லட்சுமி அருள் கிட்டும் . அதுசரி எல்லோர் மேலும் தினம் தினம் பட்டுக் கொண்டுதானே இருக்கிறது எந்த கடாட்சமும் வாழ்வில் இல்லையே என கேட்கத் தோன்றும் எப்படி செய்தால் செல்வம் பெருகும் என்பதற்கு சில சூட்சும விதிகள் உள்ளன.

சூரிய நமஸ்காரம் நமது ஆன்மீக வாழ்வுடனும், ஆரோக்கிய வாழ்வுடனும் ஒன்றிய அறிவியல் மருத்துவக் கூறுகளை உள்ளடக்கிய நோய்தீர்க்கும் யோக பயிற்சியாகும். நாம் ஆரோக்கியமாக இருந்தாலே செல்வ வளமும் அதிகரிக்கும்.

அரசு வேலை தரும் பானு சப்தமி விரதம் - இந்த ஞாயிறு சூரிய வழிபாடு செய்ய மறக்காதீங்க

Lakshmi will be blessed if the sun's rays fall on us. The dawn of the morning should radiate the rays of the young sun into the palms of both our hands. Do this three times while looking at the sun and showing both palms for a while and keeping those hands on the head for a minute. Ancestors have said that the sun should not fall on the palms at the peak of the reason.