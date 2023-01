திடீரென முடிவடையப்போகிறதா? பாக்கியலட்சுமி.. வெளியான புகைப்படங்கள்.. இதுதான் காரணமாம்!?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாக்கியலட்சுமி சீரியல் அணியினர் திடீரென புது கொண்டாட்டத்தை கொண்டாடி இருக்கின்றனர்.

பாக்கியலட்சுமி சீரியல் தற்போது 700 நாட்களை தாண்டி இருக்கிறது.

பாக்கியலட்சுமி சீரியலின் இந்த சாதனைக்கு ரசிகர்கள் வாழ்த்துக்களை கூறி வருகின்றனர்.

English summary

The team of Baakkiyalakshmi serial which is being broadcast on Vijay TV is suddenly celebrating a new celebration. Baakkiyalakshmi serial is now past 700 days.Fans are congratulating the Baakkiyalakshmi serial for this achievement.