காட்டுக்குள்ளே ஹாட்டாக பார்வதி..பார்த்ததும் பொங்கி போன ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை : குளுகுளுவென இருக்கும் மலைப்பகுதியில் சட்டையை கழற்றி விட்டு ஹாயாக நடந்து செல்லும் விஜே பார்வதியை பார்த்ததும் ரசிகர்களுக்கு வேர்த்து விறுவிறுத்து போய்விட்டதாம்.

அண்ண நடையும் சின்ன இடையுமாக இவர் மலையை சுற்றி காட்டி இருப்பதை பார்த்து ரசிகர்கள் நல்லாவே ரசிக்கிறார்களாம்.

கோடநாடு கொலை.. முதல்வர் ஸ்டாலின் கேட்ட 4 கேள்விகள்.. எடப்பாடி சொன்ன 3 பதில்கள்.. நடந்தது என்ன?

ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னரே இவர்தான் வின்னர் என்று இவருடைய ரசிகர்கள் ஆர்ப்பரிக்க தொடங்கி விட்டார்கள்.

English summary

Fans have been congratulating VJ Parvathi on her participation in The Survivor, which will be telecast in Zee Tamil. A video posted by him before attending the event is now going viral on Instagram.