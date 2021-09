'தோற்றாலும்..ஜெயிச்சாலும்..மாஸ்' தான்..ஸ்ருஷ்டியின் கலக்கலான மாஸ் கெட்டப்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சர்வைவர் நிகழ்ச்சியிலிருந்து வெளியேறிய ஸ்ருஷ்டி டாங்கே தன்னுடைய இன்ஸ்டாகிராமில் வெளியிட்ட ஒர்க்கவுட் வீடியோ தான் செம வைரலாக பரவி வருகிறது.

சர்வைவர் நிகழ்ச்சியில்..நீங்கள் பார்த்தது கொஞ்சம்..தான்..ஆனா அங்க நடப்பது ரொம்பவே கஷ்டம்தான் என்று தன்னுடைய அனுபவங்களை ரசிகர்களிடம் கூறியிருக்கிறார்.

இவர் நிகழ்ச்சியில் ஜெயிக்கவில்லை என்றாலும் ரசிகர்களின் மனதினை ஜெயித்துவிட்டார்.

English summary

Srishti Dange, who shines as a heroine on the silver screen, is participating in the reality show for the first time on the small screen. He was also a contestant on The Survivor, which is being telecast in Zee Tamil, and was proving his talent to his fans. His fans are very upset when he suddenly gets eliminated and comes out.