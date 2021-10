அடைமொழி பெயரில் இசைவாணியை வம்பிழுக்கும் அபிஷேக்...வாய் சும்மாவே இருக்காதா புலம்பும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிரச்சனை எங்கெல்லாம் இருக்கிறதோ அங்கெல்லாம் தவறாமல் ஆஜராகிவிடுகிறார் அபிஷேக்.

இவர் சும்மா இருந்தாலும் இவருடைய வாய் சும்மா இருப்பது இல்லை போல என்று ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர்.

ரிவ்யூவை தொடங்கிய இவர் தற்போது அடைமொழி பெயரில் அனைவரையும் பாடாய் படுத்த தொடங்கிவிட்டார்.

அபிஷேக் கிளம்பிவிடுவார்... நிரூப் சொன்னது சரிதானா??

English summary

Abhishek, who has been reviewing so far, is now naming the contestants by adjective, which is some unexpected contestants, including Isai vani. What he referred to as Imsai was bitter and heated.