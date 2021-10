உன் வீட்டில் முட்டை இருக்காது..பிரிட்ஜில் இருக்கும் எடுத்துவா..இசையை அவமானப்படுத்திய அபிஷேக்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: அடுத்தவர்களை கலாய்க்கிறேன் என்று என்ன வேணாலும் பேசலாமா என அபிஷேக்கிற்கு கண்டனங்கள் எழுந்து வருகிறது.

அபிஷேக், இசைவாணியை பற்றி பேசியதை பார்த்ததும் ரசிகர்கள் நெகட்டிவ் கமெண்டுகளை அனுப்பி வருகின்றனர்.

விஜயபாஸ்கர் மனைவிக்கும், மகளுக்கும் கொரோனா?.. கவச உடையோடு களமிறங்கிய விஜிலன்ஸ்.. விசாரணை

தான் கஷ்டப்பட்டு தான் இந்த அளவிற்கு முன்னேறி இருக்கிறேன் என்று கூறிய அபிஷேக் அதே போல இருக்கும் இசையை இந்த மாதிரி வார்த்தை எல்லாம் கூறலாமா என நெட்டிசன்கள் தங்கள் பங்குக்கு கமெண்டுகளை கொளுத்தி வருகின்றனர்.

English summary

Fans have been asking if Abhishek, Isai vani said a word that he knew there was no egg in your house because of the family situation and poverty sometimes some words hurt his mind.