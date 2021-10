முதல்வர் பதவி...அப்போ கமலைக் கலாய்த்த அபிஷேக்... இப்போ அதே பிக்பாஸில்... கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை : அது வேற வாய் இது வேற வாய் என்று நெட்டிசன்கள் வாயில் விழுந்திருக்கும் அபிஷேக்கின் பழைய வீடியோக்கள் வைரலாக பரவி வருகிறது.

வாய் இருக்கிறது என்பதற்காக எதை வேண்டுமென்றாலும் பேசலாமா என்று தற்போது ரசிகர்கள் வறுத்தெடுத்து வருகின்றனர்.

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி தொடங்கிய பிறகுதான் எப்போதுமே போட்டியாளர்களை பற்றி பல சுவாரசியங்கள் வெளியே வரும், அதே போல தற்போது அபிஷேக் எப்போவோ பேசிய வீடியோக்கள் சமூகவலைத்தளத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

ராஜா கைய வச்சா அது ராங்கா போனதில்ல.. போலீஸ் FRSஐ டச்சு பண்ணினாலே போதும்.. கிலியில் குற்றவாளிகள்

English summary

In the fifth season of Bigg Boss, which is being telecast on Vijay TV, fans are dusting off all the old videos about the contestants while they are enjoying themselves as if they were saying " In all day Karthikai in our house". Abhishek's video has gone viral.