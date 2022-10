“இனி அந்த பொண்ணை தான் திருமணம் செய்யப் போகிறேன்” அர்னாவ் அனுப்பிய குறுஞ்செய்தி!! வெளியான ஆதாரங்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சின்னத்திரை நடிகை ஆன திவ்யா தன்னுடைய கணவர் தனக்கு அனுப்பிய குறுஞ்செய்தியை சமூக வலைதளத்தில் பகிர்ந்துள்ளார்.

ஏற்கனவே தன்னுடைய கணவரான அர்னாவ் வேறு ஒரு நடிகையுடன் பழகி வருவதாக கூறியிருந்த திவ்யா தற்போது அதற்கான ஆதாரத்தை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

திவ்யாவிடம் அவருடைய கணவரான அர்னாவ் தான் இனி அந்தப் பெண்ணையே திருமணம் செய்ய போகிறேன் என்று அனுப்பிய குறுஞ்செய்தி தற்போது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

English summary

Small screen actress Divya has shared a text message sent by her husband on social media. Divya, who had already said that her husband Arnaav is dating another actress, has now released the proof. The text message sent by her husband Arnaav to Divya saying that he is going to marry the same girl is causing a sensation.