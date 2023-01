ப்ரீத்தி பற்றி பரவி வரும் செய்தி.. மனம் திறந்து விளக்கம் கொடுத்த கிஷோர்.. இதுதான் பிரச்சனையாம்!?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சின்னத்திரை நடிகை ப்ரீத்தி பசங்க திரைப்பட நடிகர் கிஷோரை காதலிக்கும் செய்தி சமூக வலைத்தளத்தில் அறிவித்திருந்தனர்.

கிஷோரை விட ப்ரீத்தி நான்கு வயது அதிகமானவர் என்ற செய்திகள் சமூக வலைதளத்தில் பரவி வருகிறது.

தங்களுக்குள் இருக்கும் வயது வித்தியாசத்தை பற்றி முதல் முறையாக கிஷோர் பேசி இருக்கிறார்.

English summary

The news of small screen actress Preethi Pasanga's romance with film actor Kishore was announced on social media.News that Preethi is four years older than Kishore is doing the rounds on social media.For the first time, Kishore has spoken about the age difference between them.