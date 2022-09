குணசேகரன் ஆக நடிப்பதால் நிஜ வாழ்க்கையில் சந்தித்தது.... உருக்கமாக கூறிய மாரிமுத்து

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் எதிர்நீச்சல் சீரியலில் குணசேகரன் கேரக்டரில் நடிக்கும் மாரிமுத்து தன்னுடைய நிஜ வாழ்க்கையில் தனக்கு நடக்கும் நிகழ்வுகளை பற்றி கூறியிருக்கிறார்.

சீரியலில் மிரட்டும் கதாபாத்திரமாக நடிப்பதால் நிஜத்திலும் இப்படித்தான் இருப்பார் என்று ரசிகர்கள் முத்திரை குத்தி விடுகிறார்கள் என்று வருத்தமாக மாரிமுத்து கூறியிருக்கிறார்.

English summary

As Gunasekaran plays a role that threatens everyone in the serial, many fans have branded me as this in reality, when I went to a wedding ceremony, a girl came straight to me. Marimuthu has said sadly that because he plays a threatening character in the serial, the fans are labeling him as this in reality.